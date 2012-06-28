El Parlament català admet una proposta de referèndum contra les retallades de la Generalitat
La plataforma Prou Retallades, en la qual està adherida FACUA Catalunya, ha impulsat la iniciativa 'Jo vull decidir per una Catalunya social' per defensar polítiques de salut, educació i serveis socials i la garantia d'aquests drets bàsics.
FACUA.org
Catalunya-28/06/2012
La plataforma Prou Retallades, en la qual està adherida FACUA Catalunya, es congratula per l’admissió a tràmit en la Taula del Parlament català de la seva proposta de referèndum sobre les retallades del Govern de la Generalitat.
Sota el lema Jo vull decidir per una Catalunya social, la plataforma ha registrat al Parlament de Catalunya una iniciativa popular perquè es convoqui una consulta ciutadana amb la següent pregunta: «Creu que l’acció del Govern de Catalunya hauria de donar prioritat a les polítiques de salut, educació i serveis socials, per garantir aquests drets bàsics i complir amb l’Estatut?».
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