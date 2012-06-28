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El Parlamento catalán admite una propuesta de referéndum contra los recortes de la Generalitat

La plataforma Prou Retallades, en la que está adherida FACUA Catalunya, ha impulsado la iniciativa 'Yo quiero decidir por una Cataluña social' para defender políticas de salud, educación y servicios sociales y la garantía de estos derechos básicos.

FACUA.org
Cataluña-28/06/2012
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La plataforma Prou Retallades, en la que está adherida FACUA Catalunya, se congratula por la admisión a trámite en la Mesa del Parlamento catalán de su propuesta de referéndum sobre los recortes del Gobierno de la Generalitat.

Bajo el lema Yo quiero d

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