El Síndic de Greuges de Catalunya demana paralitzar la indemnització del magatzem Castor
L'Estat abonarà 1.350 milions d'euros a la propietària el dia 14 i repercutirà la indemnització en la factura dels consumidors durant 30 anys.
Europa Press
Catalunya-06/11/2014
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha urgit a la Defensora del Poble i el Govern a demanar la suspensió cautelar de l’article del Reial Decret-Llei que permet indemnitzar l’empresa concessionària del magatzem de gas Castor amb 1.350 milions d’euros, que s’han d’abonar el 14 de novembre.
En roda de premsa després de presentar el seu informe sobre el cas al Parlament, també ha instat al Govern i al Parlament que recorrin la norma, i ha sol·licitat al Govern central que prioritzi el pagament als afectats pels danys materials i morals, després de que s’hagi realitzat un peritatge per experts designats per la Generalitat.
Ribó ha titllat d’ «inaudit» que l’adm
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