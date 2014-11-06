El Defensor del Pueblo de Cataluña pide paralizar la indemnización del almacén Castor
El Estado abonará 1.350 millones de euros a la propietaria el día 14 y repercutirá la indemnización en la factura de los consumidores durante 30 años.
Europa Press
Cataluña-06/11/2014
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El Defensor del Pueblo de Cataluña (Síndic de Greuges), Rafael Ribó, ha urgido a la Defensora del Pueblo y al Govern a pedir la suspensión cautelar del artículo del real decreto ley que permite indemnizar a la empresa concesionaria del