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El Defensor del Pueblo de Cataluña pide paralizar la indemnización del almacén Castor

El Estado abonará 1.350 millones de euros a la propietaria el día 14 y repercutirá la indemnización en la factura de los consumidores durante 30 años.

Europa Press
Cataluña-06/11/2014
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El Defensor del Pueblo de Cataluña (Síndic de Greuges), Rafael Ribó, ha urgido a la Defensora del Pueblo y al Govern a pedir la suspensión cautelar del artículo del real decreto ley que permite indemnizar a la empresa concesionaria del

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