El Suprem també rebutja les mesures cautelars demanades per la Generalitat en la privatització d'ATLL
La resolució ratifica d'aquesta manera la sentència emesa el passat mes de juliol pel Tribunal Superior de Justícia autonòmic en favor del dictamen negatiu de l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya.
FACUA.org / Europa Press
Catalunya-04/12/2014
El Tribunal Suprem ha desestimat les mesures cautelars que va sol·licitar la Generalitat de Catalunya perquè no s’executés la resolució de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (Oarcc), que deixava sense efecte l’oferta liderada pel consorci format per les empreses Acciona i BTG Pactual en l’adjudicació de la gestió de l’empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL), un concurs valorat en mil milions d’euros, sent el de major quantia mai efectuat pel govern autonòmic català.
En una sentència feta pública aquest dimecres 4 de desembre, la sala contenciosa de l’alt tribunal ratifica la ja emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
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