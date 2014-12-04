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El Supremo también rechaza las medidas cautelares pedidas por la Generalitat en la privatización de ATLL

La resolución refrenda de ese modo la sentencia emitida el pasado mes de julio por el Tribunal Superior de Justicia autonómico en favor del dictamen negativo del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña.

FACUA.org / Europa Press
Cataluña-04/12/2014
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El Tribunal Supremo ha desestimado las medidas cautelares que solicitó la Generalitat de Catalunya para que no se ejecutase la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), que dejaba sin efecto la oferta liderada por el consorcio

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