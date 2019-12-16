El TSJC ordena a Airbnb eliminar del seu web els anuncis de pisos turístics il·legals a Catalunya
El tribunal català també adverteix a la plataforma que, en cas de no complir la sentència, procedirà a imposar multes de 1.500 euros.
Europa Press
Catalunya-16/12/2019
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictaminat a favor de la Generalitat i ha determinat que la plataforma de homesharing Airbnb ha de complir la normativa catalana i deixar d’anunciar en el seu portal els pisos que no constin de número d’inscripció en el Registre de Catalunya, la qual cosa acredita la seva legalitat com a habitatge turístic.
La sentència, consultada per Europa Press, especifica que Airbnb ha de bloquejar
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