El TSJC ordena a Airbnb eliminar de su web los anuncios de pisos turísticos ilegales en Cataluña
El tribunal catalán también advierte a la plataforma de que, de no cumplir la sentencia, procederá a imponer multas de 1.500 euros.
Europa Press
Cataluña-16/12/2019
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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fallado a favor de la Generalitat y ha determinado que la plataforma de homesharing Airbnb debe cumplir la normativa catalana y dejar de anunciar en su portal los pisos que no consten de número de inscr