Els afectats per la vaga de personal de terra del Prat poden demanar compensacions, recorda FACUA
Els treballadors de 'handling' de lberia ha convocat aturs per al 27 i 28 de juliol. Vueling, British Airways, Emirates i Avianca podrien també veure's afectades en tenir contractat aquest servei amb ella.
FACUA.org
Catalunya-15/07/2019
FACUA-Consumidors en Acció recorda tots els usuaris que es vegin afectats per la vaga de personal de terra d’Ibèria en l’aeroport del Prat que tenen dret a sol·licitar compensacions i a la devolució de l’import del bitllet en cas que sigui cancel·lat.
Els treballadors de la companyia han convocat els aturs per als dies 27 i 28 de juliol, un dels caps de setmana de l’estiu amb major trànsit de passatgers, i podria afectar no només els vols d’Ibèria, sinó també als de Vueling, British Airways, Emirates i Avianca, ja que el 65% de les companyies que operen al Prat ho fan utilitzant el personal de handling de la primera.
FACUA defensa el legítim dret dels treball
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