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Los afectados por la huelga de personal de tierra de El Prat pueden pedir compensaciones, recuerda FACUA

Los trabajadores de 'handling' de lberia ha convocado paros para el 27 y 28 de julio. Vueling, British Airways, Emirates y Avianca podrían también verse afectadas al tener contratado este servicio con ella.

FACUA.org
Cataluña-15/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda todos los usuarios que se vean afectados por la huelga de personal de tierra de Iberia en el aeropuerto de El Prat que tienen derecho a solicitar compensaciones y a la devolución del importe del billete en caso de que sea cancelado.

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