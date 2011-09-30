Èxit de FACUA Catalunya en la seva jornada de portes obertes i la Mostra d'Associacions
L'Associació va celebrar la setmana passada una jornada de portes obertes a la seva seu barcelonina del carrer Provença i va participar amb un estand en la 16ª Mostra d'Associacions i l'activitat 'Què esmorzem avui? Hàbits saludables durant la infància'.
FACUA.org
Catalunya-30/09/2011
FACUA Catalunya celebra amb satisfacció l’acolliment amb la qual nombrosos ciutadans han rebut els seus dues últimes activitats, realitzades a la seva seu del carrer Provença, a Barcelona, i en la passada Mostra d’Associacions.
D’aquesta manera, l’Associació es congratula d’haver comptat amb la presència de multitud de socis, consumidors i usuaris en general que es van apropar el passat dia 21 fins a la seva seu per conèixer les seves activitats.
La seu de FACUA Catalunya va acollir també la visita de responsables de l’àmbit veïnal i del consum, com Luis Álvarez, responsable de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Barcelon
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