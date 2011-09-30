Éxito de FACUA Catalunya en su jornada de puertas abiertas y la Muestra de Asociaciones
La Asociación celebró la semana pasada una jornada de puertas abiertas en su sede barcelonesa de la calle Provença y participó con un stand en la 16ª Muestra de Asociaciones y la actividad '¿Qué desayunamos hoy? Hábitos saludables durante la infancia'.
FACUA.org
Cataluña-30/09/2011
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FACUA Catalunya celebra con satisfacción la acogida con la que numerosos ciudadanos han recibido sus dos últimas actividades, realizadas en su sede de la calle Provença, en Barcelona, y en la pasada Muestra de Asociaciones.
De esta manera, la Asociación se congr