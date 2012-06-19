Va demanar a Ana Mato que la paralitzés
FACUA adverteix que la taxa a la malaltia de la Generalitat discrimina als ciutadans i castiga als més febles
Els usuaris pagaran a Catalunya un euro per cada recepta mèdica, concepte que podrà suposar-los fins a 61 euros a l'any.
FACUA.org
Catalunya-19/06/2012
FACUA-Consumidors en Acció rebutja la taxa per recepta mèdica imposada per la Generalitat, ja que implica un autèntic gravamen sobre la malaltia. L’associació considera que aquesta mesura discrimina als ciutadans i castiga als més febles.
Cada català pagarà a partir d’aquest dissabte un euro per recepta mèdica, amb un màxim de 61 euros a l’any.
FACUA adverteix que aquesta taxa a la malaltia suposa una ruptura de la cohesió del Sistema Sanitari a Espanya i l’assumpció d’unes competències que no li corresponen al Govern català, en gravar directament el preu dels medicaments a través de la recepta i establir barreres d’accés a la pr
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