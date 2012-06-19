FACUA advierte que la tasa a la enfermedad de la Generalitat discrimina a los ciudadanos y castiga a los más débiles
Los usuarios pagarán en Cataluña un euro por cada receta médica, concepto que podrá suponerles hasta 61 euros al año.
FACUA.org
Cataluña-19/06/2012
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FACUA-Consumidores en Acción rechaza la tasa por receta médica impuesta por la Generalitat, ya que implica un auténtico gravamen sobre la enfermedad. La asociación considera que esta medida discrimina a los ciudadanos y castiga a los más débiles.
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