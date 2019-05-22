FACUA Catalunya acudeix un any més a la fira de voluntariat TAST Social de Tarragona
L'associació difondrà la seva labor en defensa dels consumidors en l'esdeveniment, que celebra aquest divendres 24 de maig la seva sisena edició.
FACUA.org
Catalunya-22/05/2019
FACUA Catalunya participa un any més en el TAST Social de Tarragona, la mostra d’entitats organitzada per la Federació Catalana de Voluntariat Social, que tindrà lloc aquest divendres 24 de maig en la Plaça Corsini de la ciutat. Aquest dimecres 22, l’associació ha estat present en l’estand que la Fira ha col·locat per a anunciar l’esdeveniment.
En aquesta trobada, FACUA Catalunya difondrà la labor diària que realitza en defensa dels consumidors i els mitjans que posa a la disposició dels seus socis per a reclamar davant els grans fraus i abusos que sofreixen els consumidors.
El TAST té com a objectiu «visibilitzar la força transformadora del voluntariat» i compta a
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