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FACUA Catalunya acude un año más a la feria de voluntariado TAST Social de Tarragona

La asociación difundirá su labor en defensa de los consumidores en el evento, que celebra este viernes 24 de mayo su sexta edición.

FACUA.org
Cataluña-22/05/2019
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FACUA Catalunya participa un año más en el TAST Social de Tarragona, la muestra de entidades organizada por la Federación Catalana de Voluntariado Social, que tendrá lugar este viernes 24 de mayo en la Plaza Corsini de la ciudad. Este miércoles 22, la asociaci&o

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