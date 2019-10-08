FACUA Catalunya acudeix un any més a la fira de voluntariat TAST Social de Tarragona
Prevista inicialment per a maig, la pluja va obligar a suspendre-la i ajornar-la. Finalment, s'ha celebrat aquest 4 d'octubre.
FACUA.org
Catalunya-08/10/2019
FACUA Catalunya ha participat un any més en el TAST Social de Tarragona, la mostra d’entitats organitzada per la Federació Catalana de Voluntariat Social, que va tenir lloc aquest divendres 4 d’octubre en la Plaça Corsini de la localitat.
En aquesta trobada, des de les 10 fins a les 14 hores, FACUA Catalunya ha difós la labor diària que realitza en defensa dels consumidors i els mitjans que posa a la disposició dels seus socis per a reclamar davant els grans fraus i abusos que poden sofrir. Es van celebrar, a més, tallers formatius als quals van acudir alumnes de diferents instituts i centres formatius de la comarca.
El TAST té com a objectiu «visibilitzar la força transformadora del voluntariat
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