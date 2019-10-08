Nuestras acciones

FACUA Catalunya acude un año más a la feria de voluntariado TAST Social de Tarragona

Prevista inicialmente para mayo, la lluvia obligó a suspenderla y aplazarla. Finalmente, se ha celebrado este 4 de octubre.

FACUA.org
Cataluña-08/10/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Catalunya ha participado un año más en el TAST Social de Tarragona, la muestra de entidades organizada por la Federación Catalana de Voluntariado Social, que tuvo lugar este viernes 4 de octubre en la Plaza Corsini de la localidad.

En este encuentro, desde las 1

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos