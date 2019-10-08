FACUA Catalunya acude un año más a la feria de voluntariado TAST Social de Tarragona
Prevista inicialmente para mayo, la lluvia obligó a suspenderla y aplazarla. Finalmente, se ha celebrado este 4 de octubre.
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Cataluña-08/10/2019
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FACUA Catalunya participa todos los años en el TAST Social de Tarragona, donde da a conocer la labor de la asociación. | Imagen: FACUA Catalunya
FACUA Catalunya ha participado un año más en el TAST Social de Tarragona, la muestra de entidades organizada por la Federación Catalana de Voluntariado Social, que tuvo lugar este viernes 4 de octubre en la Plaza Corsini de la localidad.
En este encuentro, desde las 1