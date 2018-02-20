Des del dilluns 19 de febrer
FACUA Catalunya amplia el seu horari d'atenció als consumidors a les tardes
L'associació, a més dels matins, estarà oberta en horari de 17 a 19 hores de dilluns a dijous.
FACUA.org
Catalunya-20/02/2018
FACUA Catalunya amplia horari d’atenció als consumidors a les tardes a la seva seu situada a carrer de Leiva, nombre 25, de dilluns a dijous de 17 a 19 hores. Així, des d’aquest dilluns 19 de febrer, els consumidors de Catalunya poden plantejar personalment les seves consultes i/o reclamacions a l’associació, a més dels matins, també en un ampli horari de tarda.
Amb aquesta iniciativa, FACUA Catalunya pretén facilitar el contacte amb l’associació dels consumidors catalans, sobretot, d’aquells que tenen dificultats per fer-ho al matí, a través d’internet o telefònicament, o que, per la complexitat de l’assumpte que necessiten plantejar, prefereixin fer-ho personalment.</
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