FACUA Catalunya amplía su horario de atención a los consumidores por las tardes
La asociación, además de las mañanas, estará abierta en horario de 17 a 19 horas de lunes a jueves.
FACUA.org
Cataluña-20/02/2018
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FACUA Catalunya amplía horario de atención a los consumidores por las tardes en su sede situada en Carrer de Leiva, número 25, de lunes a jueves de 17 a 19 horas. Así, desde este lunes 19 de febrero, los consumidores de Cataluña pueden plantear personalmente sus