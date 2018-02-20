Nuestras accionesDesde el lunes 19 de febrero

FACUA Catalunya amplía su horario de atención a los consumidores por las tardes

La asociación, además de las mañanas, estará abierta en horario de 17 a 19 horas de lunes a jueves.

FACUA.org
Cataluña-20/02/2018
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FACUA Catalunya amplía horario de atención a los consumidores por las tardes en su sede situada en Carrer de Leiva, número 25, de lunes a jueves de 17 a 19 horas. Así, desde este lunes 19 de febrero, los consumidores de Cataluña pueden plantear personalmente sus

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