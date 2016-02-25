FACUA Catalunya celebra la 7ª Assemblea General de socis
Els assistents han triat la nova Junta Directiva per un periòde de tres anys, que comprèn entre 2016-2019 i han aprovat el balanç econòmic de 2015 així com la proposta d'activitats i pressupost per 2016.
FACUA.org
Catalunya-25/02/2016
FACUA Catalunya ha celebrat aquest dimecres 24 de febrer la 7ª Assemblea General de socis. L’acte ha tingut lloc a les 17.00 hores a la seu social de carrer Còrsega, 621.
En ella, els socis han triat la nova Junta Directiva, en la qual José Luis Nueno Sanz i Paco Sánchez Legrán segueixen exercint la presidència i vicepresidència, respectivament, de FACUA Catalunya. Gerard Hernández Roig ha estat triat secretari general de l’associació i Pere Hernández Sánchez tresorer.
FACUA Catalunya te una Junta Directiva integrada per tretze membres.
En l’Assemblea s’ha presentat als socis assistents el balanç
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