FACUA Catalunya celebra su 7ª Asamblea General de socios
Los asistentes han elegido la nueva Junta Directiva para el trienio 2016-2019 y han aprobado el balance económico de 2015 así como la propuesta de actividades y presupuesto para 2016.
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Cataluña-25/02/2016
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En la imagen, un momento de la celebración de la 7ª Asamblea de FACUA Catalunya. | Imagen: FACUA.org.
FACUA Catalunya ha celebrado este miércoles 24 de febrero su 7ª Asamblea General de socios. El acto ha tenido lugar a las 17.00 horas en la sede social de calle Córcega, 621.
En ella, los socios han elegido la nueva Junta Directiva, en la cual José Luis N