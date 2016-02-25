Nuestras acciones

FACUA Catalunya celebra su 7ª Asamblea General de socios

Los asistentes han elegido la nueva Junta Directiva para el trienio 2016-2019 y han aprobado el balance económico de 2015 así como la propuesta de actividades y presupuesto para 2016.

FACUA.org
Cataluña-25/02/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA  Catalunya ha celebrado este miércoles 24 de febrero su 7ª Asamblea General de socios. El acto ha tenido lugar a las 17.00 horas en la sede social de calle Córcega, 621.

En ella, los socios han elegido la nueva Junta Directiva, en la cual José Luis N

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos