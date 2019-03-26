FACUA Catalunya celebra la seva 10a Assemblea General de Socis
L'associació ha aprovat el balanç de comptes i la Memòria d'Activitats 2018, així com la proposta d'accions i el pressupost previst per a aquest exercici. José Luis Nueno ha estat reelegit president.
FACUA.org
Catalunya-26/03/2019
FACUA Catalunya ha celebrat la seva 10a Assemblea General de Socis. L’acte va tenir lloc aquest dilluns 25 de març a la seu de l’associació, situada a Carrer de Leiva, 25, a Barcelona.
Els socis van aprovar per unanimitat els Comptes Anuals i la Memòria d’Activitats de l’associació corresponents a l’any 2018. Posteriorment, també es van aprovar els Pressupostos per 2019 i el calendari d’activitats previstes per al present exercici. En la mateixa assemblea es va triar la Junta Directiva. José Luis Nueno va ser reelegit president de FACUA Catalunya.
Durant tot l’exercici 2018 es van gestionar un total de 4.883 consultes i reclamacions de consumidors de Catalunya, de les quals 4.197 van ser co
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