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FACUA Catalunya celebra su 10ª Asamblea General de Socios

La asociación ha aprobado el balance de cuentas y la Memoria de Actividades 2018, así como la propuesta de acciones y el presupuesto previsto para este ejercicio. José Luis Nueno ha sido reelegido presidente.

FACUA.org
Cataluña-26/03/2019
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FACUA Catalunya ha celebrado su 10ª Asamblea General de Socios. El acto tuvo lugar este lunes 25 de marzo en la sede de la asociación, situada en Carrer de Leiva, 25, en Barcelona.

Los socios aprobaron por unanimidad las Cuentas Anuales y la Memoria de Actividades de la asocia

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