FACUA Catalunya celebra la seva 9a Assemblea General de Socis
L'associació ha aprovat el balanç de comptes i les activitats realitzades en l'exercici 2017, així com la proposta d'accions i del pressupost previst per a aquest exercici.
FACUA.org
Catalunya-27/03/2018
FACUA Catalunya ha celebrat la seva 9a Assemblea General de Socis el passat dijous 22 de març. L’acte es va celebrar a la seu de l’associació al carrer Leiva, 25, a Barcelona. En l’acte es va aprovar la Memòria d’Activitats i els Comptes Anuals de l’Associació de 2017.
Amb posterioritat es van aprovar també els pressupostos per 2018 i el calendari d’activitats previstes per al present exercici. A més, hi va haver una modificació dels estatuts, ja que es va aprovar el canvi de domicili social de l’associació i del nom, per afegir Catalunya a FACUA.
FACUA Catalunya va tancar 2017 amb 22.437 socis, un 12% més que l’any anterior. Va recollir 1.125
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