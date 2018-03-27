FACUA Catalunya celebra su 9ª Asamblea General de Socios
La asociación ha aprobado el balance de cuentas y las actividades realizadas en el ejercicio 2017, así como la propuesta de acciones y del presupuesto previsto para este ejercicio.
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Cataluña-27/03/2018
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FACUA Catalunya ha celebrado su 9ª Asamblea General de Socios el pasado jueves 22 de marzo. El acto se celebró en la sede de la asociación en la calle Leiva, 25, en Barcelona. En el acto se aprobó la Memoria de Actividades y las Cuentas Anuales de la Asociación de