FACUA Catalunya celebra que el TC declari inconstitucional l'euro per recepta implantat a Catalunya
Sol·licita a la Generalitat que articuli les mesures necessàries per retornar a l'usuari l'abonat per aquest gravamen.
FACUA.org
Catalunya-07/05/2014
FACUA Catalunya celebra que el Tribunal Constitucional hagi declarat aquest 6 de maig la inconstitucionalitat de l’euro per recepta a Catalunya aplicat per la Generalitat.
L’associació aplaudeix la retirada d’aquesta taxa en considerar-la inconstitucional i injusta, contra la qual venia fent una crida a la insubmissió ciutadana després de la seva implantaci&o
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