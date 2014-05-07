FACUA Catalunya celebra que el TC declare inconstitucional el 'euro por receta'
Solicita a la Generalitat que articule las medidas necesarias para devolver al usuario lo abonado por este gravamen.
FACUA.org
Cataluña-07/05/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Catalunya celebra que el Tribunal Constitucional (TC) haya declarado este 6 de mayo la inconstitucionalidad del euro por receta en Cataluña aplicado por la Generalitat.
La asociación aplaude la retirada de esta tasa al considerarla inconstitucional e injusta, contra la