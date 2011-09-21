FACUA Catalunya celebra una jornada de portes obertes a la seva nova seu barcelonina del carrer Provença
L'Associació convida aquest dimecres 21 a tots els consumidors i usuaris a visitar les seves noves instal·lacions amb motiu de les Festes de la Mercè.
FACUA.org
Catalunya-21/09/2011
FACUA Catalunya obrirà les seves portes aquest dimecres 21 de setembre de 10 a 19 hores a tots els consumidors, usuaris i ciutadans que vulguin conèixer de primera mà a l’Associació.
A aquest esdeveniment, que se celebra amb motiu de les Festes de la Mercè de Barcelona, estan convidats diversos responsables del món del consum.
FACUA Catalunya ha traslladat recentment la seva seu, que actualment se situa al carrer Provença 546, baixos 1. Des d’allí, l’Associació convida als ciutadans que desitgin denunciar qualsevol mancança de drets, o vulguin assessorar-se, que acudeixin a ella o que truquin al Telèfon del Consumidor (936 112 927).
També poden contactar per corr
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