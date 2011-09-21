FACUA Catalunya celebra una jornada de puertas abiertas en su nueva sede barcelonesa de la calle Provença
La Asociación invita este miércoles 21 a todos los consumidores y usuarios a visitar sus nuevas instalaciones con motivo de las Fiestas de La Mercè.
FACUA.org
Cataluña-21/09/2011
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FACUA Catalunya abrirá sus puertas este miércoles 21 de septiembre de 10 a 19 horas a todos los consumidores, usuarios y ciudadanos que quieran conocer de primera mano a la Asociación.
A este evento, que se celebra con motivo de las Fiestas de La Mercè de Barcel