FACUA Catalunya critica el tancament del servei de bicicletes públiques a Vic i Terrassa
L'Associació mostra el seu suport a la recent Setmana de la Mobilitat Sostenible però lamenta l'escàs recolzament promocional rebut, malgrat tractar-se del desè aniversari de l'esdeveniment.
FACUA.org
Catalunya-30/09/2011
FACUA Catalunya rebutja el tancament recentment anunciat del servei de bicicletes p�úbliques en els municipis de Vic (La Vicki) i Terrassa (Ambicia’t), als quals és possible que se’ls sumeix en breu el de Granollers.
L’Ajuntament de Vic ha decidit retirar les bicicletes amb l’excusa d’evitar el vandalisme i la falta de recursos. A Terrassa, aquest servei va tancar ja a l’estiu, i a Granollers els seus responsables discuteixen la seva possible suspensió.
FACUA Catalunya destaca la importància de conscienciar a la ciutadania sobre mètodes de transport més sostenibles, però lamenta que amb tancaments com aquests cada vegada s’ofereixin menys alternatives a l’ús del
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