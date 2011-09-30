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FACUA Catalunya critica el cierre del servicio de bicicletas públicas en Vic y Terrassa

La Asociación muestra su apoyo a la reciente Semana de la Movilidad Sostenible pero lamenta el escaso respaldo promocional recibido, pese a tratarse del décimo aniversario del evento.

FACUA.org
Cataluña-30/09/2011
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FACUA Catalunya rechaza el cierre recientemente anunciado del servicio de bicicletas públicas en los municipios de Vic (La Vicki) y Terrassa (Ambicia’t), a los que es posible que se les sume en breve el de Granollers.

El Ayuntamiento de Vic ha decidido retirar las bicicletas

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