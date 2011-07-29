FACUA Catalunya critica les retallades a la sanitat pública catalana i demana una major participació ciutadana
L'Associació lamenta el tancament de quaranta centres de salut en agost a Catalunya, que se sumeixi a l'onada de reduccions promogudes.
FACUA.org
Catalunya-29/07/2011
FACUA Catalunya critica el tancament anunciat recentment d’un total de quaranta centres de salut, un de cada deu al territori, que va a provocar que desenes de milers d’usuaris es vegin privats del servei d’urgències i visites mèdiques en el mes d’agost.
La mesura respon a la voluntat del Govern català de retallar el 10% del pressupost destinat a Sanitat. FACUA Catalunya comprèn la situació econòmica en la qual es troben les administracions públiques, però lamenta que la Generalitat no hagi comptat amb ajuntaments, ciutadania, associacions ni sindicats a l’hora de decidir aquestes retallades.
D’aquesta manera, l’Associació qüestiona que un servei essencial com és la sanitat hagi de ser objecte d’estalvi, i mostra la seva pr
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