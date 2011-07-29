FACUA Catalunya critica los recortes en la sanidad pública y pide una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones
La Asociación lamenta el cierre de cuarenta centros de salud en agosto en la Comunidad, que se suma a la oleada de reducciones promovidas por el Gobierno catalán.
FACUA.org
Cataluña-29/07/2011
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FACUA Catalunya critica el cierre anunciado recientemente de un total de cuarenta centros de salud, uno de cada diez en el territorio, que va a provocar que decenas de miles de usuarios se vean privados del servicio de urgencias y visitas médicas en el mes de agosto.
La medida respo