FACUA Catalunya denuncia a sis companyies energètiques i de telecomunicacions per no oferir telèfons gratuïts d'atenció al client
Endesa, Iberdrola, Repsol, E.On, Ono i Yacom incompleixen el Codi de Consum de Catalunya, primera comunitat que obliga als prestadors de serveis bàsics a tenir nombres gratuïts per tractar incidències i reclamacions.
FACUA.org
Catalunya-03/03/2011
FACUA Catalunya ha denunciat davant l’Agència Catalana del Consum a sis grans companyies d’electricitat, gas i telecomunicacions per no oferir telèfons gratuïts d’atenció al client en la comunitat, tal com estableix el Codi de Consum de Catalunya (Llei 22/2010, de 20 de juliol).
Es tracta d’Endesa, Iberdrola, E.On, Ono, Yacom i Repsol, que sí disposa del telèfon però ho omet en la seva web, com també ho fan els teleoperadors de la seva línia 901. FACUA va sol»licitar l’any passat a la resta de comunitats autònomes que aprovin normes que, com a Catalunya, obliguin als prestadors de serveis bàsics a tenir números gratuïts per tractar incidències i reclamacions.
FACUA Catalunya està realitzant un seguiment sobre els serveis d’atenció al
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