FACUA Catalunya denuncia a seis compañías energéticas y de telecomunicaciones por no ofrecer teléfonos gratuitos de atención al cliente
Endesa, Iberdrola, Repsol, E.On, Ono y Yacom incumplen el Código de Consumo de Cataluña, primera comunidad que obliga a los prestadores de servicios básicos a tener números gratuitos para tratar incidencias y reclamaciones.
FACUA.org
Catalu�ña-03/03/2011
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