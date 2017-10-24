FACUA Catalunya denuncia al Saló del Manga de Barcelona per les seves abusives restriccions en els accessos
El festival anuncia ara, tot i que porta venent entrades des del juny, que impedirà als visitants tornar al recinte un cop surtin d'aquest. Els usuaris que no acceptin poden reclamar els diners.
FACUA.org
Catalunya-24/10/2017
FACUA Catalunya ha denunciat al Saló del Manga de Barcelona, que se celebra entre l’1 i el 5 de novembre, per les seves abusives restriccions en els accessos, anunciades a tot just dues setmanes de la celebració de l’esdeveniment i amb la majoria d’entrades venudes: els usuaris que surtin del recinte no podran tornar a entrar a aquest.
Després de rebre les queixes de nombrosos usuaris, l’associació ha remès un escrit a l’Agència Catalana del Consum alertant que l’empresa organitzadora ha modificat la seva política d’adminisió, anunciant que, «com a novetat, el XXIII Sal&oac
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