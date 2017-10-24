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FACUA Catalunya denuncia al Salón del Manga de Barcelona por sus abusivas restricciones en los accesos

El festival anuncia ahora, pese a que lleva vendiendo entradas desde junio, que impedirá a los visitantes regresar al recinto una vez salgan del mismo. Los usuarios que no acepten pueden reclamar el dinero.

FACUA.org
Cataluña-24/10/2017
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FACUA Catalunya ha denunciado al Salón del Manga de Barcelona, que se celebra entre el 1 y el 5 de noviembre, por sus abusivas restricciones en los accesos, anunciadas a apenas dos semanas de la celebración del evento y con la mayoría de entradas vendidas: los usuarios que sa

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