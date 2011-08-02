FACUA Catalunya es reuneix amb la directiva de l'Agència Catalana del Consum
En aquesta nova presa de contacte, l'Associació ha donat a conèixer a l entitat pública l'obertura de la seva nova seu i ha ofert la seva col"laboració per a projectes futurs.
FACUA.org
Catalunya-02/08/2011
FACUA Catalunya s’ha reunit aquest dimecres amb l’Agència Catalana de Consum (ACC) per presentar l’Associació davant l’entitat pública, explicar la seva situació i mostrar la seva voluntat d’establir vies de relació i col»laboració amb la institució.
En la reunió han participat el president de FACUA Catalunya, José Luís Nueno Sanz; el secretari general, Rubén Sánchez Villarino; i el seu tresorer, F. Alex Sola; per part de l’Associació, i el director general de l’Agència Catalana de Consum, Alfons Conesa i Badiella; i el subdirector general, Albert Melià Roset, per part de l’entitat pública.
Igual que en anteriors ocasions, la trobada ha transcorregut d’una manera cordial i distès. E
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