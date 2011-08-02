FACUA Catalunya se reúne con la dirección de la Agencia Catalana de Consumo
En esta nueva toma de contacto, la Asociación ha dado a conocer al ente público la apertura de su nueva sede y ha ofrecido su colaboración para proyectos futuros.
FACUA.org
Cataluña-02/08/2011
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FACUA Catalunya se ha reunido este martes con la Agencia Catalana de Consumo para presentar la Asociación ante la entidad pública, explicar su situación y mostrar su voluntad de establecer vías de relación y colaboración con la institución.