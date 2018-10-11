FACUA Catalunya es reuneix amb la Unitat de Comerç i Consum del Govern d'Andorra
El president de l'associació, José Luis Nueno, va mantenir una trobada el dijous 4 d'octubre amb el cap d'aquesta unitat, Josep Pujol, i el tècnic de Consum de la unitat, Gerard Carnicé.
FACUA.org
Catalunya-11/10/2018
El president de FACUA Catalunya, José Luis Nueno, s’ha reunit amb el cap de la Unitat de Comerç i Consum del Govern d’Andorra, Josep Pujol, i el tècnic de Consum de la unitat, Gerard Carnicé.
En aquesta trobada, que va tenir lloc el passat dijous 4 d’octubre, Nueno, Pujol i Carnicé van analitzar les diverses consultes i reclamacions realitzades pels usuaris i consumidors al Principat d’Andorra, basades principalment en el sector turístic.
Andorra és un país que té una població propera als 80.000 habitants. Un alt percentatge de les visites que rep són usuaris procedents d&#
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