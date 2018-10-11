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FACUA Catalunya se reúne con la Unidad de Comercio y Consumo del Gobierno de Andorra

El presidente de la asociación, José Luis Nueno, mantuvo un encuentro el jueves 4 de octubre con el jefe de esta unidad, Josep Pujol, y el técnico de Consumo de la unidad, Gerard Carnicé.

FACUA.org
Cataluña-11/10/2018
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El presidente de FACUA Catalunya, José Luis Nueno, se ha reunido con el jefe de la Unidad de Comercio y Consumo del Gobierno de Andorra, Josep Pujol, y el técnico de Consumo de la unidad, Gerard Carnicé.

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