FACUA Catalunya se reúne con la Unidad de Comercio y Consumo del Gobierno de Andorra
El presidente de la asociación, José Luis Nueno, mantuvo un encuentro el jueves 4 de octubre con el jefe de esta unidad, Josep Pujol, y el técnico de Consumo de la unidad, Gerard Carnicé.
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Cataluña-11/10/2018
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El presidente de FACUA Catalunya, José Luis Nueno, se ha reunido con el jefe de la Unidad de Comercio y Consumo del Gobierno de Andorra, Josep Pujol, y el técnico de Consumo de la unidad, Gerard Carnicé.
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