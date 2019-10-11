FACUA Catalunya es reuneix amb representants del Consell de Responsabilitat Social d'FGC
Aquest òrgan de l'empresa pública catalana de ferrocarrils es va constituir el mes de juliol passat com a manera d'institucionalitzar el diàleg entre l'empresa pública amb les organitzacions de la societat civil.
FACUA.org
Catalunya-11/10/2019
FACUA Catalunya s’ha reunit aquest dijous 10 d’octubre amb membres del Consell de Responsabilitat Civil de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), l’empresa pública catalana de ferrocarrils.
A la trobada, que va tenir lloc en la seu de FACUA Catalunya a Barcelona, va assistir el president de l’associació, José Luis Nueno, el coordinador de Responsabilitat Social d’FGC, Antonio García Leyva, i dos consultors de la Universitat Pompeu Fabra.
El Consell de Responsabilitat Social es va constituir el mes de juliol passat com a manera d’institucionalitzar el diàleg entre FGC i els usuaris dels seus serveis, així com amb les persones que treballen en la compan
Únete gratis para acceder a este contenido