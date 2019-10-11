FACUA Catalunya se reúne con representantes del Consejo de Responsabilidad Social de FGC
Este órgano de la empresa pública catalana de ferrocarriles se constituyó el pasado mes de julio como forma de institucionalizar el diálogo entre la empresa pública con las organizaciones de la sociedad civil.
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Cataluña-11/10/2019
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El Consejo de Responsabilidad Social de FGC durante su constitución el pasado 12 de julio.
FACUA Catalunya se ha reunido este jueves 10 de octubre con miembros del Consejo de Responsabilidad Civil de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), la empresa pública catalana de ferrocarriles.
Al encuentro, que tuvo lugar en la sede de FACUA Catalunya en Barcelona, asis