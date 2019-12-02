FACUA Catalunya fa una xerrada sobre consum responsable i desenvolupament sostenible
Tindrà lloc el pròxim 5 de desembre en la seu de l'associació, a Barcelona.
FACUA.org
Catalunya-02/12/2019
FACUA Catalunya imparteix aquest dijous 5 de desembre la xerrada informativa Consum Responsable i Desenvolupament Sostenible en la seu de l’associació, a Barcelona.
L’activitat pretén informar els assistents sobre la necessitat de dur a terme accions de consum respectuoses amb el medi ambient i contribuir a una reflexió col·lectiva respecte al canvi climàtic i la manera d’afrontar els riscos que suposa. La xerrada la impartirà Gerard Hernández, membre del Departament de Reclamacions de l’associació.
L’acte tindrà lloc el pròxim 5 de desembre a les 12 hores en la seu de
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