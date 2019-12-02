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FACUA Catalunya imparte una charla sobre consumo responsable y desarrollo sostenible

Tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en la sede de la asociación, en Barcelona.

FACUA.org
Cataluña-02/12/2019
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FACUA Catalunya imparte este jueves 5 de diciembre la charla informativa Consumo Responsable y Desarrollo Sostenible en la sede de la asociación, en Barcelona.

La actividad pretende informar a los asistentes acerca de la necesidad de llevar a cabo acciones de consumo respet

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