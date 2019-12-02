FACUA Catalunya imparte una charla sobre consumo responsable y desarrollo sostenible
Tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en la sede de la asociación, en Barcelona.
FACUA.org
Cataluña-02/12/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
En la imagen, una charla de FACUA Catalunya sobre consumo el pasado mes de septiembre. | Imagen: FACUA Catalunya.
FACUA Catalunya imparte este jueves 5 de diciembre la charla informativa Consumo Responsable y Desarrollo Sostenible en la sede de la asociación, en Barcelona.
La actividad pretende informar a los asistentes acerca de la necesidad de llevar a cabo acciones de consumo respet