FACUA Catalunya imparteix una sessió informativa de l'empresa municipal de formació de Mollet del Vallès
L'activitat, realitzada aquest dijous 19 de setembre en la seu de l'associació, s'ha dirigit als alumnes del curs 'Control i Formació en Consum'.
FACUA.org
Catalunya-20/09/2019
FACUA Catalunya ha impartit una sessió informativa de l’Empresa Municipal per a la Formació i l’Ocupació (EMFO) de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (Barcelona).
L’activitat s’ha dirigit als alumnes del curs Control i Formació en Consum, que desenvolupa EMFO i s’ha dut a terme aquest dijous 19 de setembre en la seu de l’associació, en el carrer de Leiva, 25, de la ciutat de Barcelona.
Tania Martín i Gerard Hernández, membres del departament de Reclamacions de FACUA Catalunya, han explicat als alumnes d’aquesta activitat com es tramiten les reclamacions en matèria de consum i quins són els sectors més demand
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