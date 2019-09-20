FACUA Catalunya imparte una sesión informativa de la empresa municipal de formación de Mollet del Vallès
La actividad, realizada este jueves 19 de septiembre en la sede de la asociación, se ha dirigido a los alumnos del curso 'Control y Formación en Consumo'.
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Cataluña-20/09/2019
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Imagen: Miembros de FACUA Catalunya impartiendo una sesión informativa a alumnos del curso 'Control y Formación en Consumo' de la EMFO de Mollet del Vallès (Barcelona).
FACUA Catalunya ha impartido una sesión informativa de la Empresa Municipal para la Formación y el Empleo (EMFO) del Ayuntamiento de Mollet del Vallès (Barcelona).
La actividad se ha dirigido a los alumnos del curso Control y Formación en Consumo, que