Nuestras acciones

FACUA Catalunya imparte una sesión informativa de la empresa municipal de formación de Mollet del Vallès

La actividad, realizada este jueves 19 de septiembre en la sede de la asociación, se ha dirigido a los alumnos del curso 'Control y Formación en Consumo'.

FACUA.org
Cataluña-20/09/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Catalunya ha impartido una sesión informativa de la Empresa Municipal para la Formación y el Empleo (EMFO) del Ayuntamiento de Mollet del Vallès (Barcelona).

La actividad se ha dirigido a los alumnos del curso Control y Formación en Consumo, que

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos