A les 15.00 hores al Centre Cívic El Vapor
FACUA Catalunya imparteix una xerrada sobre la 'taxa rosa' a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Aquesta activitat s'emmarca dins de la programació pel Dia Internacional de la Dona que se celebra el pròxim 8 de març.
FACUA.org
Catalunya-27/02/2019
FACUA Catalunya imparteix una xerrada sobre la taxa rosa aquest dimecres 27 de febrer a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) com a part de la programació commemorativa del Dia Internacional de la Dona, que se celebra el pròxim 8 de març. L’activitat tindrà lloc a les 15.00 hores al centre cívic El Vapor.
Tania Martín, del departament jurídic de l’associació, és l’encarregada de dur a terme aquests tallers, on s’incideix en la problemàtica que molts productes tinguin un preu superior només pel fet d’estar dirigits al públic femení.
Aquestes xerrades s’emmarquen dins de les jornades L’hora del cafè
Únete gratis para acceder a este contenido