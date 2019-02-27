FACUA Catalunya imparte una charla sobre la 'tasa rosa' en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Esa actividad se enmarca dentro de la programación por el Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo 8 de marzo.
FACUA.org
Cataluña-27/02/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Un momento de la charla celebrada este martes 26 de febrero en el centro cívico La Creueta. | Imagen: FACUA Catalunya.
FACUA Catalunya imparte una charla sobre la tasa rosa este miércoles 27 de febrero en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) como parte de la programación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo. La actividad