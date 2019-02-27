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FACUA Catalunya imparte una charla sobre la 'tasa rosa' en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Esa actividad se enmarca dentro de la programación por el Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo 8 de marzo.

FACUA.org
Cataluña-27/02/2019
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FACUA Catalunya imparte una charla sobre la tasa rosa este miércoles 27 de febrero en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) como parte de la programación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo. La actividad

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